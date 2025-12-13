HSV will bei der TSG Hoffenheim das schaffen, was 15 Jahre nicht mehr gelang

Hamburg/Hoffenheim - Auf dem Papier eine klare Sache: Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der HSV bei der TSG 1899 Hoffenheim . Für beide Mannschaften geht es darum, eine besondere Serie auszubauen.

Letztmals standen sich der HSV und die TSG Hoffenheim in der Saison 2017/18 gegenüber. Damals triumphierten die Kraichgauer zu Hause. (Archivfoto) © WITTERS

Mit Blick auf die Tabelle ist klar: Die Rothosen (Platz 13) reisen als klarer Underdog zu den Kraichgauern (Platz 5), die eine klasse Saison spielen. Klar ist aber auch: Die Hamburger kommen nicht nur mit 12.000 bis 15.000 Fans, sondern auch mit reichlich Rückenwind.

Nach den emotionalen Heimsiegen gegen den VfB Stuttgart (2:1) und Werder Bremen (3:2) haben die Mannen von Coach Merlin Polzin (35) den dritten Bundesliga-Dreier in Folge im Visier - das gelang dem HSV zuletzt in der Saison 2010/11. Lang ist's her ...

Die TSG wiederum kommt aus einer 0:2-Niederlage bei Borussia Dortmund, zu Hause holte die Elf von Trainer Christian Ilzer (48) zuletzt aber drei Dreier in Folge. Vier Heimsiege in Serie gelangen den Hoffenheimern zuletzt vor vier Jahren unter dem damaligen Coach Sebastian Hoeneß (43).

Beide Mannschaften wollen ihre jeweilige Serie unbedingt ausbauen. Nicht nur angesichts der Stadion-Übernahme durch die Gäste-Fans dürfte es daher ein sehr interessantes Duell werden.