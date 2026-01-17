HSV ärgert sich nach Remis gegen Gladbach über sich selbst: "Echt enttäuschend"

Hamburg - 27:6 Torschüsse, 57 Prozent Ballbesitz, ein Expected-Goals-Wert von 1,03 zu 0,47 - die Zahlen untermauern, wie überlegen der HSV über weite Strecken gegen Borussia Mönchengladbach war. Kaufen können sich die Rothosen davon aber nichts, denn die Tore fehlten .

HSV-Verteidiger Miro Muheim (27, r.) sprach nach dem Spiel gegen Gladbach das aus, was alle dachten: Der Punkt ist zu wenig. © WITTERS

"Wir machen es richtig gut, aber wenn du natürlich kein Tor schießt, ist es echt bitter. Wir hatten das Spiel im Griff und dann musst du gewinnen, so ehrlich muss man sein", brachte es Nicolai Remberg (25) nach der Partie in der Mixed Zone auf den Punkt.

Mitspieler Miro Muheim (27) pflichtete ihm bei: "Wir müssen mit einer Führung in die Pause gehen. Wir machen die Tore aber nicht und dann mit einem Punkt nach Hause zu gehen, ist schon echt enttäuschend", verdeutlichte der Schweizer.

Vor allem in den ersten 45 Minuten waren die Hamburger derart überlegen, dass das 0:0 zur Pause wie ein schlechter Witz anmutete. "Wir waren komplett am Drücker, haben aber leider das Tor nicht gemacht", unterstrich Damion Downs (21) nach seinem ersten HSV-Heimspiel.

Auch Coach Merlin Polzin (35) bezeichnete den Chancenwucher seiner Mannschaft als "extrem ärgerlich". Gleichzeitig argumentierte er: "Wenn wir so eine erste Halbzeit spielen, mit dieser Dominanz im Ballbesitz und Aggressivität gegen den Ball, dann ist das sehr beeindruckend."