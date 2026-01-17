Starker HSV dominiert gegen Gladbach, belohnt sich aber nicht

Hamburg - Bitter! Der HSV war gegen Borussia Mönchengladbach über weite Strecken die klar bessere Mannschaft, ließ aber etliche hochkarätige Chancen liegen. Am Ende kam nicht mehr als ein 0:0 dabei heraus.

Sinnbild für die erste Halbzeit: Der HSV war gegen Gladbach drückend überlegen, ließ aber gleich mehrere hochkarätige Chancen liegen. © WITTERS

Die Hanseaten legten direkt los wie die Feuerwehr: Nach gerade einmal vier Minuten hatten Ransford Königsdörffer und Jean-Luc Dompé innerhalb von nur wenigen Sekunden die ersten zwei dicken Chancen.

Auch in der Folge waren es nur die Rothosen, die sich in der Offensive zeigten. In der 19. Minute hätte eigentlich folgerichtig das 1:0 fallen müssen, doch Nicolas Capaldo vergab eine absolute Riesenchance kläglich.

Von den Fohlen, die gegen das hohe Pressing der Hausherren keine Mittel fanden, kam weiterhin so gut wie gar nichts. Der HSV wiederum hatte weitere hochkarätige Gelegenheiten durch Nicolai Remberg (25.) und Miro Muheim (26.).

Nach etwa einer halben Stunden kamen die Gladbacher schließlich etwas besser rein, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. Allerdings gelang es der Borussia bis zur Pause, die Hamburger vom eigenen Tor fernzuhalten.