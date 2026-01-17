Starker HSV dominiert gegen Gladbach, belohnt sich aber nicht
Hamburg - Bitter! Der HSV war gegen Borussia Mönchengladbach über weite Strecken die klar bessere Mannschaft, ließ aber etliche hochkarätige Chancen liegen. Am Ende kam nicht mehr als ein 0:0 dabei heraus.
Die Hanseaten legten direkt los wie die Feuerwehr: Nach gerade einmal vier Minuten hatten Ransford Königsdörffer und Jean-Luc Dompé innerhalb von nur wenigen Sekunden die ersten zwei dicken Chancen.
Auch in der Folge waren es nur die Rothosen, die sich in der Offensive zeigten. In der 19. Minute hätte eigentlich folgerichtig das 1:0 fallen müssen, doch Nicolas Capaldo vergab eine absolute Riesenchance kläglich.
Von den Fohlen, die gegen das hohe Pressing der Hausherren keine Mittel fanden, kam weiterhin so gut wie gar nichts. Der HSV wiederum hatte weitere hochkarätige Gelegenheiten durch Nicolai Remberg (25.) und Miro Muheim (26.).
Nach etwa einer halben Stunden kamen die Gladbacher schließlich etwas besser rein, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. Allerdings gelang es der Borussia bis zur Pause, die Hamburger vom eigenen Tor fernzuhalten.
HSV gegen Gladbach: Rothosen belohnen sich für starke Leistung nicht
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nur bedingt: Der HSV war die spielbestimmende Mannschaft, aber nicht mehr ganz so zielstrebig im Spiel nach vorn. Trotzdem gab es durch einen Kopfball von Damion Downs eine weitere dicke Chance (58.).
Die Gladbacher agierten zwar ein wenig aktiver als im ersten Abschnitt, ihnen gelang in der Offensive aber weiterhin erschreckend wenig. Die Gastgeber hatten keine große Mühe, die Fohlen vom eigenen Kasten fernzuhalten.
Als die Schlussphase anbrach, lief den Hausherren langsam aber sicher die Zeit davon, um sich für eine vor allem in der ersten Halbzeit starke Leistung den verdienten Lohn abzuholen. Sollte den Rothosen der erlösende Treffer noch gelingen?
Nein! Trotz üppiger Nachspielzeit von neun Minuten verpasste die Elf von Merlin Polzin den verdienten Heimsieg. Alexander Rössing-Lelesiit vergab die letzte Chance des Spiels, kurz danach war Schluss.
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und Gladbach
Bundesliga, 18. Spieltag
Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 0:0 (0:0)
Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Capaldo (67. Gocholeishvili), L. Vuskovic, Torunarigha - Jatta (84. Ramos), Fábio Vieira, Remberg, Muheim - Königsdörffer (67. Philippe), Downs (79. Glatzel), Dompé (79. Rössing-Lelesiit)
Aufstellung BMG: Nicolas - Sander, Elvedi, Diks (88. Takai) - Scally, Engelhardt, Netz, Reitz, Neuhaus (69. Reyna) - Honorat (69. Castrop), Tabakovic (90.+2 Machino)
Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)
Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)
Tore:
Gelbe Karten: Torunarigha (1) / Diks (4), Engelhardt (2)
Titelfoto: WITTERS