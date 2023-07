HSV an kroatischem Nationalspieler aus der Bundesliga dran?

Bartol Franjic (23) spielt beim VfL Wolfsburg keine große Rolle. Nun soll der HSV an einer Leihe des kroatischen U21-Nationalspielers interessiert sein. © Andreas Gora/dpa

Während die Hanseaten die Verhandlungen mit dem 1. FC Magdeburg um Daniel Elfadli (26) gestoppt haben sollen, gibt es auch beim gehandelten Michal Karbownik (22) keine neuen Entwicklungen.

Nun ist ein neuer Name in der Gerüchteküche rund um die Rothosen aufgeploppt: Wie "Elmajestro1" auf Twitter schreibt, soll der HSV "starkes Interesse" an einer Leihe von Bartol Franjic haben.

Der 23-Jährige war im vergangenen Jahr für 7,5 Millionen Euro von Dinamo Zagreb zum VfL Wolfsburg gewechselt, kam in der abgelaufenen Bundesliga-Saison aber nur auf fünf Einsätze.

Der Vertrag des kroatischen U21-Nationalspielers bei den Wölfen läuft noch bis 2027, sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei drei Millionen Euro.