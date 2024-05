HSV-Coach Steffen Baumgart äußert sich vor Saisonabschluss zu seiner Zukunft

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) hat vor dem Saisonabschluss gegen den 1. FC Nürnberg über seine Zukunft gesprochen. © Gregor Fischer/dpa

"Die Jungs wollen sich rehabilitieren und eine deutliche bessere Leistung zeigen", verdeutlichte der gebürtige Rostocker auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag mit Blick auf die 0:1-Pleite in Paderborn, die in der Vorwoche den Nicht-Aufstieg besiegelt hatte.

Dass er seine Spieler für die letzte Partie der Saison "hochfahren" müsse, glaubt der 52-Jährige nicht. Immerhin könnten die Hanseaten noch einen vereinsinternen Rekord aufstellen: Aktuell stehen sie bei elf Heimsiegen in diesem Jahr, zwölf gelangen ihnen in der 2. Liga noch nie.

Baumgart trifft dabei an der Seitenlinie auf FCN-Trainer Cristian Fiél (44), mit dem er in der Saison 2002/03 beim 1. FC Union Berlin zusammengespielt hatte.

"Ich freue mich auf Fielo, nicht nur, weil wir zusammen gespielt haben, sondern auch, weil wir zwischendurch immer mal wieder guten Kontakt hatten."

Die Arbeit des 44-Jährigen bewertet er trotz der enttäuschenden Saison positiv. "Ich finde seine Entwicklung als Trainer richtig gut. Die letzten Ergebnisse waren nicht so gut, aber wie sie es mit der jungen Truppe über weite Strecken gemacht haben, war sehr gut", urteilte er.

Die Situation in Nürnberg sei vergleichbar mit der beim HSV: "Die Ergebnisse waren zwar nicht so gut, aber die Leistung war nicht so schlecht, wie sie oft gemacht wird. Das kennen wir ja von hier", unkte Baumgart.