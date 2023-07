Holt der HSV einen Premier-League-Verteidiger mit Zweitliga-Erfahrung?

Linksverteidiger Michal Karbownik (22, r.) soll beim HSV auf dem Zettel stehen. Der junge Pole hat bei seinem Stammverein Brighton & Hove Albion wohl keine Zukunft. © Daniel Löb/dpa

Im Netz kursiert das Gerücht, dass die Hanseaten kurz vor der Verpflichtung von Michal Karbownik (22) stehen.

Der Linksverteidiger soll bei seinem Stammverein Brighton & Hove Albion keine Zukunft haben - wie "Sky" berichtet, ist der junge Pole auch nicht mit ins Trainingslager des Premier-League-Klubs gereist.

In der vergangenen Saison war der 22-Jährige an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, er kennt sich in der 2. Bundesliga also bereits bestens aus. In 26 Partien gelangen ihm ein Tor und fünf Assists.

Laut "Transfermarkt.de" beläuft sich der Marktwert des Defensivakteurs, dessen Vertrag in Brighton noch bis Sommer 2024 läuft, auf drei Millionen Euro.

Exklusiv wäre das angebliche Interesse des HSV an dem Außenverteidiger aber nicht. Bereit seit einigen Wochen wird Karbownik auch mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht - Ausgang offen.