HSV bezieht im Fall Stefan Kuntz erneut Stellung: "Glaubhafte Hinweise"

Hamburg - Der Fall kommt nicht zur Ruhe! Nachdem der ehemalige HSV -Sportvorstand Stefan Kuntz (63) jüngst in einem Interview sein vermeintliches Fehlverhalten dementiert hat, konterte am Montag der Aufsichtsrat der Rothosen.

Stefan Kuntz (63) musste beim HSV gehen, weil er Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben soll. © Christian Charisius/dpa

In einer Stellungnahme sah sich das Kontrollgremium gezwungen, zu drei Punkten eine Richtigstellung abzugeben.

Zunächst, so heißt es in der Mitteilung, liegen laut dem Verein glaubhafte Hinweise für schwerwiegende Pflichtverletzungen vor. Das geschilderte Fehlverhalten, Kuntz soll Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben, sei von mehreren Personen unabhängig geschildert worden.

Dementsprechend sah sich der Aufsichtsrat zum Handeln gezwungen. Auch, um die Werte, für die der Verein stehe, zu verteidigen. Zudem habe man auch eine Verantwortung gegenüber der Mitarbeiten, hieß es weiter.

Als zweiten Punkt wurde die mehrfache Möglichkeit der Anhörung genannt. Kuntz behauptet, er habe nie die Möglichkeit gehabt, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Dem widerspricht der HSV vehement.

Am 18. Dezember soll der Ex-Nationalspieler über die Untersuchung, die gegen ihn eingeleitet worden war, informiert worden sein. Einen Tag später wurden seinen Anwälten die anonymisierten Zeugenaussagen vorgelegt.