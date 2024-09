HSV-Blog: Rothosen verlängern Partnerschaft mit Hansemerkur

HSV-Blog: Toni Kroos hofft auf den Aufstieg der Rothosen. Das hat vor allem mit Trainer Steffen Baumgart zu tun.

Hamburg - Ein Last-Minute-Punktgewinn: Am vergangenen Samstag hat sich der HSV im Zweitliga-Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern ganz spät ein 2:2 gesichert.

Am gestrigen Dienstag sind die Rothosen in die Vorbereitung auf die nächste Partie gestartet: Am kommenden Samstag (13 Uhr) kommt der SC Paderborn 07 in den Volkspark. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.



26. September, 17.30 Uhr: HSV und Hansemerkur verlängern Partnerschaft

Bis 2028 werden die Trikots der Rothosen mit Hauptpartner Hansemerkur geziert sein. Das teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. Mit der Verlängerung der Partnerschaft wird die Hamburger Versicherungsgruppe die Profis, HSV-Frauen, Young Fans sowie den Nachwuchs und HSV eSports weiterhin unterstützen. Die seit 2022 bestehende Hauptpartnerschaft wurde damit frühzeitig verlängert.

V.l.n.r.: Eric Bussert (HanseMerkur), Stefan Kuntz (Vorstand HSV Fußball AG) und Dr. Eric Huwer (Vorstand HSV Fußball AG) haben die Zusammenarbeit bis 2028 verlängert. © hsv

25. September, 17.26 Uhr: Toni Kroos hofft auf den HSV-Aufstieg

In der Vergangenheit machte sich Weltmeister Toni Kroos (34) des Öfteren mal über den HSV lustig. Seit Steffen Baumgart (52) Trainer der Rothosen ist, hat sich das ein wenig verändert. Kroos und Baumgart verstehen sich bestens, weshalb der 34-Jährige in dieser Saison auf die Hanseaten als Aufsteiger hofft. "Ich bin für Baumi und möchte, dass Baumi aufsteigt. Und wenn Baumi nicht mehr beim HSV ist, dann ist es mir wieder egal", erklärte er im "Einfach mal luppen"-Podcast mit seinem Bruder Felix (33).

Toni Kroos (34) hofft auf den HSV als Aufsteiger. Das hat vor allem mit Rothosen-Trainer Steffen Baumgart (52) zu tun. © Frank Augstein/dpa

25. September, 14.10 Uhr: Pit Reimers übernimmt den VfL Osnabrück

Was am Vormittag bereits die Runde machte, wurde nun offiziell. Der ehemalige U21-Trainer der Rothosen Pit Reimers übernimmt den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Reimers soll den freien Fall der Osnabrücker stoppen. Der 40-Jährige hat sich vor allem als Nachwuchstrainer des HSV einen Namen gemacht, 2022/23 führte er die U21 in der Regionalliga-Nord zur Vize-Meisterschaft. Zuletzt arbeitete er im Scouting-Bereich der Rothosen.

Der ehemalige U23-Trainer des HSV Pit Reimers soll den VfL Osnabrück übernehmen. © WITTERS

24. September, 18.15 Uhr: HSV baut Partnerschaft mit Mercedes aus

Der HSV baut seine Zusammenarbeit mit Mobilitätspartner Mercedes aus: Ab sofort verbindet die beiden Parteien eine Exklusivpartnerschaft. Der Automobilhersteller wird künftig bei den Heimspielen im Volkspark auf der TV-LED-Bande zu sehen sein. Zudem werden die VIP-Parkplätze entsprechend gebrandet und ein ausgewähltes Mercedes-Fahrzeug vor dem Eingang VIP-Ost dauerhaft präsent sein.

24. September, 15.51 Uhr: Bakery Jatta zurück im Teamtraining, DHF fehlt

Beim ersten Trainingstag der Woche am heutigen Dienstag stand Bakery Jatta (26) erstmals nach seiner Knöchelverletzung wieder mit seinen Mitspielern auf dem Platz. Er absolvierte zumindest Teile des Teamtrainings. Daniel Heuer Fernandes (31) fehlte erwartungsgemäß. Bei dem Keeper wurde eine leichte Adduktorenzerrung diagnostiziert, weshalb er auch das Spiel am Samstag verpassen wird.

Bakery Jatta (26) absolvierte erstmals seit seiner Knöchelverletzung am heutigen Dienstag wieder Teile des HSV-Teamtrainings. © WITTERS

23. September, 17.37 Uhr: Ex-HSVer Tolgay Arslan trifft weiter wie er will

In 92 Pflichtspielen für den HSV erzielte Tolgay Arslan (34) einst mickrige zwei Treffer. Mittlerweile hat sich der Mittelfeldspieler aber zu einem richtigen Goalgetter entwickelt. Nachdem er in der vergangenen Saison für Melbourne City FC (Australien) 18 Saisontore geschossen hatte, steht er nach zwölf Pflichtspielen für seinen neuen Klub Sanfrecce Hiroshima (Japan) schon wieder bei neun Buden. In der japanischen Liga gelangen ihm unter anderem zwei Doppelpacks und sogar ein Dreierpack!

Lang ist es her: Tolgay Arslan (34) spielte mit Unterbrechung von 2009 bis 2015 für den HSV. Mittlerweile ist aus dem Mittelfeldspieler ein Torjäger geworden. (Archivfoto) © David Ebener/dpa

22. September, 19.34 Uhr: U21 bleibt Rekordhalter der Regionalliga Nord

Für die U21 des HSV läuft es in dieser Saison noch nicht so rund (acht Punkt nach neun Partien), trotzdem halten die Rothosen weiterhin den geteilten Rekord für den besten Start in eine Saison in der Regionalliga Nord. Die neun Siege zum Auftakt in eine Spielzeit, die den Hanseaten in der Saison 2014/15 gelangen, wurden vom TSV Havelse zwar eingestellt, die Niedersachsen gaben den zehnten Erfolg am heutigen Sonntag jedoch durch ein Last-Minute-Gegentor beim VfB Lübeck aus der Hand.

22. September, 15.45 Uhr: Ex-Trainer Walter feiert ersten Sieg im 13. Spiel

Endlich hat er es geschafft! Ex-Trainer Tim Walter hat im 13. Anlauf mit seinem neuen Klub Hull City endlich den ersten Sieg einfahren. Am Freitagabend gewannen die Tigers gegen Stoke City mit 3:1. "Das war es, was wir brauchten, weil wir so hart arbeiten. Die Jungs haben den Sieg verdient, weil sie nie zweifeln und immer ihr Bestes geben, auch im Training", sagte er nach der Partie. "Sie spielen so, wie ich es möchte, das ist wichtig. Sie haben das Selbstvertrauen und die Überzeugung gezeigt, wie stark sie sind, das ist eine gute Mentalität." Walter nach dem miserablen Saisonstart bereits in die Kritik geraten, mit dem ersten Sieg hat er sich vorerst etwas mehr Zeit verschafft.

Ex-HSV-Trainer Tim Walter hat mit Hull City im 13. Anlauf endlich den ersten Sieg eingefahren. © Nigel French/PA Wire/dpa

21. September, 17 Uhr: Florian Exner leitet die Partie auf dem Betzenberg

Florian Exner (33) aus Münster wird das Duell zwischen Kaiserslautern und dem HSV als Schiedsrichter leiten. Für die Roten Teufel ist es bereits die neunte Partie mit dem Referee (bisher zwei Siege, drei Remis, drei Pleiten). Für die Hamburger ist es Spiel Nummer drei (bisher ein Sieg und eine Niederlage).

Florian Exner (33) aus Münster ist der Schiedsrichter des Zweitliga-Topspiels zwischen Kaiserslautern und dem HSV. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

20. September, 8.40 Uhr: Ex-Verein verklagt Daniel Elfadli

Aufatmen bei Daniel Elfadli! Der HSV-Profi stand in der vergangenen Woche vor Gericht, wie die Mopo berichtet. Grund dafür war eine Klage seines Ex-Vereines FC Nöttingen, für den er in der Saison 2020/21 gespielt hatte. Während der Corona-Pandemie soll der Fünftligist dem 27-Jährigen ein privates Darlehen in Höhe von 5000 Euro gegeben haben, aber bis heute nicht zurückgezahlt haben. Elfadli widersprach den Vorwürfen, sah die Zahlung als Teil seines Gehaltes an. Bereits am 12. September war es vor dem Arbeitsgericht in Magdeburg, wo der Profi zum Zeitpunkt der Anklage unter Vertrag stand, zum Prozess gekommen. Das Gericht wies die Anklage ab und sprach Elfadli frei. "Die Kammer hatte Zweifel an dem Zustandekommen eines Darlehensvertrages und hat dies auch so dem […] klagenden Verein mitgeteilt."

Daniel Elfadli wurde von seinem Ex-Verein FC Nöttingen wegen 5000 Euro verklagt. © Gregor Fischer/dpa

19. September, 18.10 Uhr: Adam Karabec gegen den FCK wieder dabei

Nachdem er beim 5:0 gegen Jahn Regensburg gefehlt hatte, wird Adam Karabec (21) am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern wieder im Kader stehen. Neuzugang Lucas Perrin (25) wird gegen die Roten Teufel zudem sein Kaderdebüt für die Hanseaten feiern. Das erklärte Coach Steffen Baumgart (52) am heutigen Donnerstag.

HSV-Mittelfeldakteur Adam Karabec (21) wird gegen Kaiserslautern wieder mit dabei sein. Beim Spiel gegen Jahn Regensburg hatte er gefehlt. © Witters/LeonieHorky

18. September, 11.37 Uhr: Daniel Elfadli trainiert wieder voll mit der Mannschaft

Gute Nachrichten aus dem Volkspark: Nachdem er am gestrigen Dienstag aus Gründen der Belastungssteuerung beim Training fehlte, ist Daniel Elfadli (27) bei der Mittwochseinheit wieder voll mit dabei. Bakery Jatta (26) trainiert weiterhin individuell, Immanuel Pherai (23) arbeitet nach seiner Erkältung im Kraftraum.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52, r.) kann bei der Mittwochseinheit im Volkspark wieder voll auf Daniel Elfadli (27) setzen. © Witters/LeonieHorky

Eine absolute HSV-Legende: Am heutigen Mittwoch feiert Gert "Charly" Dörfel seinen 85. Geburtstag. Der Klub gratulierte der Vereinsikone auf seiner Homepage. Der frühere Linksaußen spielte zwischen 1959 und 1972 423-mal für die Rothosen. Mit 144 Treffern ist er hinter Uwe Seeler (496) und Herbert Wojtkowiak (156) der drittbeste Torschütze der HSV-Geschichte.

HSV-Legende Gert "Charly" Dörfel (85) sitzt mit einer Kopie der Meisterschale auf dem Sofa. 1960 holte er mit den Rothosen die deutsche Meisterschaft. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

17. September, 14.21 Uhr: Vorbereitung auf Kaiserslautern gestartet

Die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Kaiserslautern hat begonnen: Aktuell läuft im Volkspark die erste Trainingseinheit der Woche. Während Immanuel Pherai (23) und Daniel Elfadli (27) nicht mit dabei sind, trainiert der verletzte Bakery Jatta (26) weiterhin individuell.