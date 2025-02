HSV-Coach Merlin Polzin zählt Spieler an: "Das darf ihm nicht passieren!"

Hamburg/Regensburg - Was macht man jetzt mit diesem Punktgewinn? Zum einen erkämpfte sich der HSV beim SSV Jahn Regensburg zumindest noch ein Remis , zum anderen ließen die Rothosen mal wieder bei einem "Kleinen" Zähler liegen.

HSV-Coach Merlin Polzin (34) war mit dem Auftritt seiner Mannschaft bei Schlusslicht Jahn Regensburg nicht zufrieden. © WITTERS

Entsprechend zweigeteilt fiel auch die Spielbewertung der Protagonisten aus. Davie Selke (30) bilanzierte exemplarisch: "Mit der ersten Halbzeit können wir gar nicht zufrieden sein. Im zweiten Durchgang war es besser, wir hatten mehr Druck in der Offensive."

Tatsächlich war es gerade im ersten Abschnitt sehr dünn, was den Hanseaten offensiv einfiel. Zudem wurden die Regensburger schon früh zu einem Konter eingeladen, den sie durch Sargis Adamyan (31) zur Führung nutzten.

Zwar zeigten sich die Hamburger nach dem Wiederanpfiff ein wenig verbessert, zu mehr als dem späten Elfmetertor von Selke (83.) reichte es aber nicht - auch, weil der Angreifer seinen ersten Strafstoß vergeben hatte.

"Riesenkompliment an die Mannschaft, dass sie mir den zweiten Elfmeter noch gegeben hat. So konnte ich den dann reinhauen", verdeutlichte Selke - und ergänzte: "Jeder Punkt ist wichtig. Wir haben wieder Charakter gezeigt, auch wenn die Leistung heute nicht so war, wie wir uns das vorgestellt hatten."