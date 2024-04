HSV-Coach Steffen Baumgart frotzelt bei PK: "Abgezockter Hund"

Hamburg - Drei Punkte, nichts anderes zählt: Der HSV ist am kommenden Samstag (13 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern (mal wieder) zum Siegen verdammt. Das weiß auch Coach Steffen Baumgart (52).

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) frotzelte auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern über Gegenüber Friedhelm Funkel (70). © Gregor Fischer/dpa

"Für uns gibt es nur ein Ziel: Wir wollen das Spiel gewinnen. Und so gehen wir es auch an. Mit einer hohen Intensität und einer hohen Aggressivität wollen wir den Gegner vor Probleme stellen", erklärte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Für die Rothosen steht nach dem 1:1 bei Greuther Fürth die Chancenverwertung im Mittelpunkt. "Wenn man vier, fünf hundertprozentige Chancen hat, kann man nicht so viel falsch gemacht haben. Jetzt kommt es aber darauf an, auch ein Tor mehr zu schießen als der Gegner", so Baumgart.

Eine leichte Aufgabe wird das allerdings nicht: "Wir treffen auf einen Gegner, der sehr zweikampfstark und gut bei offensiven Standards ist. Sie haben, sofern er fit ist, mit Ragnar Ache einen Stürmer, der aus wenig viel machen kann", analysierte der Übungsleiter.

Und dann ist da ja noch Trainer-Legende Friedhelm Funkel (70), der die Roten Teufel erst am Dienstag ins DFB-Pokal-Finale coachte. "Das ist etwas Außergewöhnliches. Friedhelm ist ein abgezockter Hund, der weiß, wie er seine Mannschaft einstellen muss", urteilte Baumgart.

Der Finaleinzug könnte den FCK zwar beflügeln, aber: "Das hat uns eigentlich nicht zu interessieren. Wir haben ein Heimspiel, das wir sehr offensiv angehen werden und gewinnen wollen", so der gebürtige Rostocker.