HSV-Coach Tim Walter vor Duell mit St. Pauli: "Königsklasse der Derbys"

Hamburg - Lange dauert es nicht mehr, bis Hamburg für 90 Minuten den Atem anhält: Am Freitagabend (18.30 Uhr) steigt das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV am Millerntor.

Im Stadtderby, das "ganz Hamburg bewegt", komme es aber nicht darauf an, was vorher gewesen sei. "Es geht nur um den Moment. Wir müssen Emotionen und Wille zeigen", betonte der Fußballlehrer.

Optimal eingestellt waren die Braun-Weißen in der bisherigen Spielzeit so gut wie immer. "Wenn man zu diesem Zeitpunkt der Saison 30 Punkte hat, dann wurde viel richtig gemacht. Daher habe ich großen Respekt vor der Leistung. Gerade Fabi macht einen tollen Job, das muss man anerkennen", unterstrich Walter.

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (29, r.) könnte beim Derby am Freitag etwas überraschend wieder dabei sein. © Axel Heimken/dpa

Von einem "Auswärtsspiel", in denen der HSV in dieser Saison oftmals Probleme hatte, wollte der Coach nicht sprechen. "Wir spielen in Hamburg und es ist ein Derby. Wir brauchen ein heißes Herz, aber gleichzeitig auch einen kühlen Kopf."

Apropos: Ob der "Kopf" der Abwehr, Kapitän Sebastian Schonlau (29), nach seiner langwierigen Wadenverletzung beim Derby dabei ist, konnte und wollte Walter nicht so richtig offenbaren.

"Er ist unser Kapitän und mein verlängerter Arm, aber man darf auch keine Wunderdinge von ihm erwarten. Ob es für das Wochenende reicht, wird man sehen. Wir wollen nichts überstürzen", erläuterte der 48-Jährige.

Ein Einsatz des Führungsspielers wäre zumindest aus emotionaler Sicht sicherlich kein Nachteil für die Rothosen ...