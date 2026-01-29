HSV mit großen Personalsorgen gegen Bayern: So soll das Wunder trotzdem klappen

Hamburg - Nach acht Jahren kommt der große FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) erstmals wieder zum HSV in den Volkspark. Coach Merlin Polzin (35) setzt auf die Magie des Stadions, um das große Wunder zu schaffen.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) weiß, was mit dem FC Bayern auf seine Mannschaft zukommt. © WITTERS

"Auch wenn der ein oder andere das vielleicht belächelt, ist es so, dass hier schon Dinge passiert sind, die anderswo vielleicht nicht passiert wären", erklärte der Cheftrainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Gleichzeitig betonte er, dass seine Spieler einen sehr guten Tag erwischen müssten, "um ansatzweise eine Chance zu haben". Die Elf von Ex-HSVer Vincent Kompany (39) gehöre zweifellos zu den besten Mannschaften Europas, verdeutlichte Polzin.

Apropos Kompany: Die Arbeit des Belgiers beschrieb der 35-Jährige als "extrem beeindruckend". Ihn schon beim Hinspiel in München (0:5) "ein bisschen besser kennenlernen zu dürfen", sei sehr besonders für ihn gewesen, so Polzin.

Auch über einen anderen FCB-Protagonisten sprach der Coach: Jonathan Tah (29), der einst ebenfalls beim HSV aktiv war. "Er war damals ein ganz aufmerksamer und lieber Junge. Er hat eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und ist heute einer der besten Abwehrspieler Deutschlands", schwärmte Polzin.