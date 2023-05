HSV: Das Restprogramm macht erst auf den zweiten Blick Sorgen

Zum Abschluss gastiert die Elf von Coach Tim Walter (47) am 28. Mai (15.30 Uhr) schließlich beim SV Sandhausen , der als Tabellenletzter in derselben prekären Lage steckt wie der Jahn aus Regensburg.

Am kommenden Sonntag gastieren die Hanseaten zunächst bei Jahn Regensburg. Der SSV spielt eine Saison zum Vergessen, ist als aktueller Vorletzter akut abstiegsbedroht und hat sich erst am gestrigen Dienstag von Trainer Mersad Selimbegovic (41) getrennt .

Wohin geht die Reise für Daniel Heuer Fernandes (30, l.), Sebastian Schonlau (28, r.) und Co.? Die kommenden drei Wochen werden es zeigen. © Marcus Brandt/dpa

Insbesondere beim ehemaligen Bundesliga-Dino ist es gelebte Tradition, in den entscheidenden Momenten nicht an den Top-Teams, sondern eher an den vermeintlich schwächeren Gegnern (und an sich selbst) zu scheitern.

Ein Beispiel gefällig? In der Saison 2020/21 verspielte der HSV durch Niederlagen gegen die Würzburger Kickers (2:3, am Ende abgestiegen), Sandhausen (1:2, Platz 15) und den VfL Osnabrück (2:3, abgestiegen) alle Aufstiegschancen.

Nicht außer Acht gelassen werden darf zudem, dass es für Regensburg und Sandhausen noch um ALLES geht und die Rothosen in der Fremde seit sechs Spielen sieglos sind (drei Remis/drei Niederlagen).

Dass es im Saison-Endspurt aber auch anders laufen kann, bewiesen die Hanseaten erst in der vergangenen Spielzeit. Damals kamen sie erst durch fünf Siege an den letzten fünf Spieltagen überhaupt in die Relegation.

Eines steht so oder so fest: Das Restprogramm der Hamburger hat es mehr in sich, als es auf den ersten Blick scheint!