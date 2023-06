HSV: Das sagt Mittelfeldmotor Ludovit Reis über einen möglichen Verbleib

Was Reis allerdings sagen könne, ist, dass er den Verein "wirklich liebe" und er für ihn "wie eine Familie" geworden sei. "Das macht es ja so schwer", bekräftigte der Niederländer.

Was macht der Rechtsfuß also: gehen oder bleiben? Wie schwer diese Entscheidung für den 23-Jährigen ist, verdeutlichte Reis nun im Gespräch mit der " Hamburger Morgenpost ".

Der junge Niederländer, der mit der U21 seines Landes an der zeitnah beginnenden Europameisterschaft teilnehmen wird, hat eine starke Saison hinter sich und kann die Rothosen für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 7,5 Millionen Euro verlassen.

Ob sich der Aufwand der Anhänger am Ende lohnt, wird sich wohl erst in ein paar Wochen klären. Jetzt will sich Reis erst einmal auf die EM konzentrieren. Mit der "Jong Oranje" trifft er in der Gruppenphase auf Belgien (21. Juni), Portugal (24. Juni) und Georgien (27. Juni).