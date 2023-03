HSV: Doping-Verhandlung von Mario Vuskovic erneut verschoben

Hamburg - Es entwickelt sich zu einer Never-Ending-Story! Im Doping-Fall Mario Vuskovic (21) vom Hamburger SV hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den in dieser Woche angesetzten dritten Verhandlungstag verschoben.

HSV-Profi Mario Vuskovic (21) muss nach seiner positiven Doping-Probe weiterhin auf ein Urteil durch das DFB-Sportgericht warten. © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Anwalt des Spielers habe einen neuen, umfangreichen Verteidigungsschriftsatz eingereicht, der als Anlage auch vier neue, ergänzende Bewertungen wissenschaftlicher Fachberater enthalte, teilte der DFB am Dienstag mit.

"Die notwendige und sachgerechte Auseinandersetzung damit wäre für den DFB-Kontrollausschuss und das Sportgericht bis zum ursprünglichen Termin an diesem Freitag nicht mehr möglich gewesen, weshalb eine Verschiebung unumgänglich ist", erklärte Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, in einer Mitteilung. Neuer Verhandlungs-Termin ist nun der 17. März in Frankfurt/Main.

Vuskovic steht unter dem Verdacht, gegen die Anti-Doping-Vorschriften verstoßen zu haben. Bei einer im September des vergangenen Jahres genommenen Trainingskontrolle war der HSV-Profi positiv auf das Blutdopingmittel Erythropoetin (Epo) getestet worden. Der 21-Jährige wurde nach dem Test am 16. September 2022 suspendiert, er beteuert seine Unschuld.

Das DFB-Sportgericht hat ihn am 15. November 2022 im Rahmen einer einstweiligen Verfügung vorläufig gesperrt. Die Analyse der B-Probe bestätigte Mitte Dezember 2022 das Ergebnis der A-Probe.