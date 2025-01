HSV empfängt den 1. FC Köln: So gehen beide Teams ins Topspiel

Hamburg - Viel mehr geht in der 2. Bundesliga nicht! Am heutigen Samstag (20.30 Uhr) empfängt der HSV zum Rückrunden-Auftakt den 1. FC Köln im Volkspark. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Kracher zusammengefasst.

In der 2. Liga gab es erst drei Duelle. Auch hier haben die Hanseaten mit zwei Siegen und einem Remis die Nase vorn. Das Hinspiel der laufenden Saison entschieden sie auswärts mit 2:1 für sich.

HSV-Coach Merlin Polzin (34, r.) und Effzeh-Trainer Gerhard Struber (47) freuen sich beide tierisch auf das Topspiel. © Fotomontage: Christoph Reichwein/dpa, Marcus Brandt/dpa

Das sagen die Trainer

HSV-Coach Merlin Polzin (34): "Ich erwarte einen extrem starken Gegner mit sehr großer individueller Qualität. Es wird in diesem Duell sicherlich rauf und runter gehen, denn es ist ein absolutes Topspiel, in dem sehr viel Energie stecken wird. Ein echtes Highlightspiel zweier Mannschaften, die aufsteigen wollen."

Effzeh-Trainer Gerhard Struber (47): "Ich freue mich richtig auf den Rückrundenauftakt in Hamburg. Es ist für mich das erste Mal in diesem Stadion, ich habe schon einiges darüber gehört. Wir wissen, was auf uns zukommt und dass wir unsere Leistung auf den Punkt abrufen müssen. Sonst wird es schwer."

Der TAG24-Tipp

Die beiden Aufstiegsaspiranten liefern sich ein Duell auf Augenhöhe, das ohne Sieger endet. Die Partie im Volkspark endet 2:2.

Erstmeldung, 18. Januar, 7.03 Uhr; aktualisiert um 19.41 Uhr.