HSV lässt Riesenchance liegen: Rothosen patzen auch gegen den KSC

Hamburg - In dieser Liga will wirklich niemand aufsteigen: Der HSV hat die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen können und gegen den Karlsruher SC verdient mit 1:2 verloren.

Komplett chaotisch wurde es schließlich in der Nachspielzeit: Marvin Wanitzek erzielte aus vermeintlicher Abseitsposition das 1:2, doch weil gleich mehrere Hamburger ihm die Kugel unfreiwillig vorgelegt hatten, entschied Schiri Florian Lechner nach minutenlanger Überprüfung korrekterweise auf Tor - was für ein Slapstick-Treffer (45.+4)!

In der 30. Minute hatte Karlsruhes Louey Ben Farhat nach einem Einwurf und einem einfachen Doppelpass an der Sechzehnerkante dann aber plötzlich zu viel Platz und traf mit einem platzierten Flachschuss in linke Eck aus dem Nichts zum 0:1.

Hängende Köpfe bei den HSV-Spielern: Die Rothosen ließen gegen den KSC eine Riesenchance liegen. © WITTERS

Die zweite Hälfte hätte aus Sicht der Gastgeber beinahe ebenfalls mit einem Nackenschlag begonnen: Erst scheiterte Bambasé Conté an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes, dann traf Ben Farhat nur Sekunden später den Pfosten - zweimal Riesenglück für den HSV (50.).

Die Hausherren hatten ihrerseits zwar auch Abschlüsse, entweder war aber ein Karlsruher in letzter Sekunde zur Stelle, um den Schuss zu blocken, oder die Rothosen zielten einfach nicht genau genug.

So brach die Schlussphase an und der Elf von Merlin Polzin lief langsam die Zeit davon. Zwar traf Robert Glatzel in der 81. Minute noch den Pfosten, mehr gelang den Hanseaten in den letzten Minuten aber nicht mehr.

Durch die zweite Heimniederlage in Folge verpassten die Hamburger die Riesenchance, sich von Tabellenplatz drei abzusetzen. Der Vorsprung auf den 1. FC Magdeburg beträgt bei noch drei Spielen weiterhin drei Zähler.