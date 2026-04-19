HSV-Fans nach Nordderby-Pleite in tätlichen Angriff verwickelt

Buchholz in der Nordheide - Als wäre die Eskalation im Weserstadion nicht schon genug gewesen: Nach dem Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV waren drei Fans der Hanseaten in einen tätlichen Angriff verwickelt.

Am Bahnhof in Buchholz in der Nordheide waren HSV-Fans am Samstagabend in einen tätlichen Angriff verwickelt. Die Polizei musste anrücken. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 20.20 Uhr an Gleis 1 des Bahnhofs in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) zu dem Vorfall - beteiligt waren demnach drei HSV-Fans und zwei Fahrgäste eines Metronom-Zuges.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die drei Rothosen-Anhänger zunächst eine Bierdose geworfen haben, wodurch eine Person am Kopf getroffen und leicht verletzt wurde.

Anschließend sollen sie einer anderen Person mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben!

Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, versuchten die Täter zu fliehen. Einer der drei stieß einen Beamten zurück und ging anschließend bedrohlich auf diesen zu. Der Polizist setzte Pfefferspray ein und fixierte den Angreifer.