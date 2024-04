HSV feiert erneut starkes Comeback: "Aufgeben ist keine Option"

Mit den Comeback-Qualitäten waren Spieler und Trainer des HSV nach dem Remis in Magdeburg sehr zufrieden. © Andreas Gora/dpa

0:2-Rückstand, seit Mitte der ersten Hälfte in Unterzahl - als die Rothosen zur Pause in der MDCC-Arena in die Kabine gingen, hätten wohl die wenigsten auch nur einen Cent auf einen Punktgewinn der Gäste gesetzt.

Doch Coach Steffen Baumgart (52) fand offenbar die richtigen Worte, sodass sich die Hamburger im zweiten Abschnitt zurück in die Partie kämpften.

"Wir haben immer weiter gemacht, egal wie aussichtslos die Situation war", unterstrich Kapitän Sebastian Schonlau (29).

Angeführt vom Abwehrchef, der in der 67. Minute mit einem satten Schuss zum 1:2 traf, setzte der HSV alles auf eine Karte. Auch die Wechsel passten, wie Jonas Meffert (29) betonte: "Jean-Luc [Dompé, Anm. d. Red.] hat unglaublichen Schwung gebracht und auch die Präsenz von Bobby [Glatzel] hat uns geholfen."

Nach zwei Aluminiumtreffern vom wieder mal gefährlichen Laszlo Benes (26) und von Ludovit Reis (23) war es fast schon zu spät, als Sechser Meffert in der vierten Minute der Nachspielzeit per Kopf zum 2:2 ausglich.

"Im zweiten Durchgang sind die Jungs über Grenzen gegangen, so wie ich mir das vorstelle. Wir hatten mehrere hundertprozentige Chancen, hätten sogar noch gewinnen können", resümierte Baumgart treffend.