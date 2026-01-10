HSV-Frust bei Pleite in Freiburg: Ist das wirklich Rot und Elfmeter?

Freiburg - Äußerst strittig! Der HSV ist mit einer 1:2-Niederlage beim SC Freiburg ins neue Kalenderjahr gestartet. Vor allem eine Szene erhitzte dabei die Gemüter.

Schiedsrichter Timo Gerach (r.) zeigt HSV-Spieler Daniel Elfadli (2.v.r.) die Gelb-Rote Karte - eine sehr harte Entscheidung. © IMAGO/Steinsiek.ch

Es lief bereits die 51. Minute, als Hamburgs Daniel Elfadli Gegenspieler Lucas Höler im Strafraum ganz leicht an der Ferse traf und ihn so zu Fall brachte. Referee Timo Gerach entschied auf Elfmeter und Gelbe Karte - eine äußerst diskutable Entscheidung!

Als wäre das noch nicht hart genug gewesen, musste Elfadli den Platz auch noch verlassen - er war bereits verwarnt gewesen, bedeutete: Gelb-Rot! Auf seinem Weg vom Rasen ließ sich der HSVer auffallend lange Zeit, hoffte offenbar - nicht ganz unverständlich - auf eine Intervention des VARs. Doch die kam nicht.

So durfte Freiburg-Urgestein Vincenzo Grifo den fälligen Strafstoß übernehmen und mit etwas Glück zum Ausgleich einnetzen. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes hätte den Elfmeter beinahe pariert (53.).

Nur kurz zuvor hatte Luka Vuskovic die Gäste nach einer recht ereignisarmen ersten Hälfte in Führung gebracht. Seinen Kopfball konnte Höler erst hinter der Linie klären, weshalb die Hamburger über die Führung jubeln durften (48).