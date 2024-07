HSV zerlegt den TuS Neetze zum Abschluss des Trainingslagers

In unserem TAG24-Liveticker könnt Ihr alle wichtigen News aus dem ersten Trainingslager der neuen Saison und alle Highlights des Testspiels nachlesen.

Das abschließende Testspiel gegen den Landesligisten TuS Neetze gewannen die Hamburger auch in der Höhe völlig verdient mit 12:0.

Für den HSV-Tross steht nun noch die Rückreise nach Hamburg an.

Das Trainingslager in Schneverdingen und das abschließende Testspiel in Neetze sind Geschichte, dementsprechend endet auch der Liveticker von TAG24 an dieser Stelle. Bis bald!