HSV gegen FC St. Pauli: An diesem Tag steigt das Derby!

Im Hinspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV ging es heiß her. © Marcus Brandt/dpa

Demnach empfängt der HSV den Stadt-Nachbarn FC St. Pauli am Freitagabend, den 21. April, um 18.30 Uhr im Volksparkstadion. Das Hinspiel hatten die Kiezkicker mit 3:0 gewonnen.

Zuvor spielt die Elf von Trainer Tim Walter (47) am 31. März (18.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf, am 8. April (13 Uhr) ist Hannover 96 zu Gast und am 15. April steigt am Betzenberg um 20.30 Uhr das Zweitliga-Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern.

St. Pauli ihrerseits trifft am 1. April (13 Uhr) auf den SSV Jahn Regensburg. Eine Woche später steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (8. April, 20.30 Uhr) an, ehe Eintracht Braunschweig am 16. April (13.30 Uhr) ans Millerntor kommt.