HSV gegen Nürnberg: Für Coach Tim Walter das wichtigste Spiel seiner Amtszeit?

Auch im Netz ist die Kritik an Walter nicht zu überlesen. Viele sind der Meinung, der Klub müsse sich besser heute als morgen von dem Übungsleiter trennen, um noch eine Chance auf die Rückkehr in die Bundesliga zu haben.

Das hat vor allem einen speziellen Grund: Der 48-Jährige ist so umstritten wie wahrscheinlich noch nie in seiner mittlerweile rund zweieinhalb Jahre währenden Zeit an der Seitenlinie der Hanseaten.

HSV-Vorstand Jonas Boldt (41, l.) ist großer Befürworter des Trainers. Ob er dem öffentlichen und internen Druck standhalten kann? © Uwe Anspach/dpa

Gut für den 48-Jährigen: Der sportlich Verantwortliche, Vorstand Jonas Boldt (41), ist großer Befürworter von Walters Arbeit, stärkte dem Fußballlehrer auch in schwierigen Momenten immer den Rücken.

Klar ist aber auch, dass der öffentliche und interne Druck auf Boldt noch größer werden dürfte, wenn die Rothosen sich nicht mit einem (überzeugenden) Sieg in Nürnberg in die Winterpause verabschieden.

Die Gelegenheit, sich von Walter zu trennen und einen neuen Trainer zu installieren, wäre in der spielfreien Zeit so günstig wie nie. Die Hanseaten spielen am Samstag also auch dafür, ihren Coach zu retten - sofern sie das denn wollen.