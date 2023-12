Traumtor und Rote Karten! HSV verliert wilden Schlagabtausch gegen Paderborn

Hamburg - Dieses Duell hatte fast alles: Der HSV und der SC Paderborn 07 lieferten sich einen hochunterhaltsamen Schlagabtausch, in dem sich die Hamburger am Ende mit 1:2 (1:1) geschlagen geben mussten.

HSV-Akteur Laszlo Benes (l.) jubelt mit Mittelfeldpartner Immanuel Pherai über sein Traumtor zur Führung gegen den SC Paderborn. © Daniel Bockwoldt/dpa

Obwohl die beiden Teams unter der Woche noch im DFB-Pokal im Einsatz waren, ging es direkt los wie die Feuerwehr: Erst zielte Raphael Obermair für die Gäste knapp daneben (2.), dann vergaben Immanuel Pherai (6.) und Robert Glatzel (9.) für die Rothosen.

In der 11. Minute brachte Laszlo Benes die Hausherren jedoch in Führung - und wie! Der Slowake legte sich die Kugel mit dem Oberschenkel einmal vor und jagte das Leder dann aus rund 25 Metern per Dropkick unter die Latte. Ein Treffer Marke "Tor des Monats".

Die Hamburger Glückseligkeit hielt allerdings nur zehn Minuten an: In der 21. Minute nahmen Ex-HSVer Filip Bilbija und Florent Muslija die Hintermannschaft der Gastgeber mit einem Doppelpass auseinander und Ersterer traf per Flachschuss eiskalt zum 1:1.