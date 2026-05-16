HSV will Bayer Leverkusen zum Abschluss die Champions-League-Chance verbauen

Leverkusen - Wer verabschiedet sich mit einem Erfolg in die Sommerpause? Während Bayer 04 Leverkusen noch eine kleine Chance auf die Champions League hat, hofft der HSV am Samstag (15.30 Uhr) auf ein " perfektes Saisonende ".

Im Hinspiel musste sich der HSV geschlagen geben. Am Samstag wollen die Rothosen Bayer 04 Leverkusen nun die Champions-League-Chance verbauen. © WITTERS

"Wir wollen das Spiel mit allem, was nach dieser kräftezehrenden Saison noch in uns drinsteckt, angehen", hatte Chefcoach Merlin Polzin (35) unter der Woche betont und unterstrichen, dass die Rothosen ganz klar auf den dritten Sieg in Serie gehen werden.

Alles andere würde allerdings auch an Wettbewerbsverzerrung grenzen, immerhin geht es für Leverkusen noch um richtig was: Gewinnt Bayer gegen den HSV, während der VfB Stuttgart (gegen Eintracht Frankfurt) und die TSG 1899 Hoffenheim (gegen Borussia Mönchengladbach) parallel verlieren, zieht die Werkself auf den letzten Metern noch in die Königsklasse ein.

Kurios dabei: Das Hinspiel zwischen den beiden Klubs ist erst zweieinhalb Monate her. Regulär hätte die Partie im Volkspark Mitte Januar stattfinden sollen, musste aufgrund der Witterung jedoch verschoben werden. Im Nachholspiel Anfang März mussten sich die Hanseaten schließlich verdient mit 0:1 geschlagen geben.

Nicht nur deshalb dürften die Hamburger alles daransetzen, sich in der BayArena für die Hinrundenpleite zu revanchieren - auch, wenn das große Saisonziel Klassenerhalt schon seit zwei Wochen eingetütet ist.