HSV gibt nächsten Testspielgegner bekannt: Es geht um eine Trophäe

Hamburg - Die Saisonvorbereitung des HSV nimmt weiter Formen an: Am heutigen Freitag machten die Rothosen ein weiteres Testspiel öffentlich.

Am 1. Juli startet der HSV in die Saison-Vorbereitung. Am heutigen Freitag gaben die Hanseaten den dritten Testspielgegner bekannt. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Am 12. Juli (19 Uhr) werden die Hanseaten bei einem niedersächsischen Regionalligisten antreten: der SV Drochtersen/Assel.

Im rund 3000 Zuschauer fassenden Kehdinger Stadion in Drochtersen geht es dabei um die "buXtrade"-Trophy. Das Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel wird das Duell als HSV-Partner offiziell präsentieren.

Das Testspiel am Freitagabend wird ein volles Wochenende für die HSV-Kicker einleiten: Nur einen Tag später, am 13. Juli, steht um 17 Uhr das Testspiel beim VfB Lübeck an. Am 16. Juli geht es dann ins Trainingslager nach Österreich.