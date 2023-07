HSV-Kapitän Schonlau zieht über Mitspieler her: "Das sind alles Flaschen"

Hamburg/Kitzbühel - Die Stimmung ist bestens: Der HSV bereitet sich aktuell im Trainingslager in Kitzbühel auf die neue Saison vor. Dass dabei der Spaß nicht auf der Strecke bleibt, beweist ein Video , das der Klub auf YouTube veröffentlichte.

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (28, 2.v.l.) hat sich im Trainingslager der Rothosen einen Scherz erlaubt und über seine Mitspieler hergezogen. (Archivfoto) © Axel Heimken/dpa

In dem rund elf Minuten langen Clip ist ein kurzer Ausschnitt zu sehen, in dem Kapitän Sebastian Schonlau (28) von Pressesprecher Philipp Langer (35) interviewt wird - ernst nimmt das Ganze aber keiner der beiden.

So witzelt Langer in Richtung Schonlau: "Sie haben sich ja direkt das komplette Trainingsoutfit gekauft. Sie scheinen HSVler durch und durch zu sein."

Der Abwehrchef spielt das Spielchen mit und antwortet: "Das war ein Sonderangebot. Ich habe das online bei Ebay gefunden und dann habe ich für 322 Euro direkt zugeschlagen."

Damit ist das muntere Frage-Antwort-Spiel aber noch nicht beendet: "Würden Sie sich denn auch zutrauen, mal mit den Profis zu trainieren? Glauben Sie, dass Sie da mithalten könnten", will Langer anschließend schmunzelnd wissen.

Schonlau entgegnet: "Also wenn ich ehrlich bin: Das sind ja alles Flaschen. Das hat man ja auch letzte Saison gesehen. Das sind Versager, ganz klar. Wenn ich hier so in die Runde gucke, gibt es wenige, die nicht mittrainieren könnten."