14.05.2026 15:02 HSV will es noch mal wissen: Polzin und Co. jagen "perfektes Saisonende"

Der HSV beendet die Saison mit dem Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen. Trotz vorzeitig erreichtem Klassenerhalt wollen es die Rothosen noch einmal wissen.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Der letzte Akt: Der HSV schließt am Samstag (15.30 Uhr) eine unterm Strich sehr erfolgreiche Bundesliga-Saison mit dem Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen ab. Trotz vorzeitig erreichtem Klassenerhalt wollen es die Rothosen noch einmal wissen.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) hat mit seiner Mannschaft das große Saisonziel erreicht – jetzt will er auch das "perfekte Saisonende". © Florian Wiegand/dpa Chefcoach Merlin Polzin (35) betonte bei der Pressekonferenz am Donnerstag, dass er bei seiner Mannschaft "vollen Fokus und Ehrgeiz" festgestellt habe. Man wolle sich selbst und den Fans ein "perfektes Saisonende" mit drei Siegen am Stück bescheren, so der 35-Jährige. Ein Teil dieses Vorhabens wird Miro Muheim (28) sein, der nach seiner Syndesmosebandverletzung nicht nur im Kader stehen, sondern auch Spielzeit bekommen werde, wie Polzin ankündigte. Er stelle eine Einwechslung in der zweiten Halbzeit für den Schweizer in Aussicht. Fraglich sei hingegen der Einsatz von Robert Glatzel (32, Wadenzerrung) und Nicolas Capaldo (27, Rückenprobleme). HSV - Hamburger SV HSV siegt und Vuskovic trifft bei Abschied: Notarzteinsätze trüben die Party Mit in Leverkusen dabei sei das Duo allerdings auf jeden Fall, da die komplette Mannschaft und alle Staff-Mitglieder zum Abschied mitfahren würden, wie Polzin verriet.

Das sagt HSV-Coach Polzin über neue Sportvorständin Krüge

Kathleen Krüger (40) wird ab 1. Juli als neue Sportvorständin beim HSV übernehmen. Polzin hatte mit ihr schon ein "sehr positives Gespräch". (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa Gefragt nach seinem Fazit zur Saison verdeutlichte der gebürtige Hamburger, dass die Entwicklung in die richtige Richtung gegangen sei – erkennbar auch an dem Umstand, dass die Rothosen in der Rückrunde mehr Punkte bei einem besseren Torverhältnis als in der Hinserie geholt hätten. "Daran sieht man, dass wir sehr hart und gut gearbeitet haben", betonte der Trainer. Gleichzeitig kündigte er eine umfassende Analyse nach Saisonende an, um mit Blick auf die kommende Spielzeit an den richtigen Stellschrauben zu drehen. "Wir haben die Pflicht und Verantwortung, dass wir uns weiterentwickeln und unsere Lehren ziehen. Den Fehler, dass wir irgendwas für normal oder selbstverständlich halten, werden wir ganz sicher nicht machen", versicherte Polzin. HSV - Hamburger SV Deal fix! Kathleen Krüger ist die neue Chefin beim HSV Mit Blick auf die Saison 2026/27 habe er auch bereits ein "sehr positives Gespräch" mit der neuen Sportvorständin Kathleen Krüger (40) gehabt. Er sei mit ihr "auf einer Wellenlänge", freute sich der Chefcoach abschließend.