HSV kommt gegen RB Salzburg unter die Räder: Hadzikadunic mit Eigentor

Der HSV hat sein Testspiel gegen RB Salzburg deutlich mit 1:4 verloren. Die Rothosen zeigten dabei offensiv wie defensiv einige Schwächen. © IMAGO/GEPA pictures

Die Rothosen starteten zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich mit folgender Startelf: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Zumberi, Hadzikadunic, Heyer - Meffert, Reis, Pherai - Öztunali, Glatzel, Jatta.

Den Ton gaben allerdings von Beginn an die "Roten Bullen" an: Karim Konaté brachte den österreichischen Serienmeister bei hochsommerlichen Temperaturen in Anif bereits in der achten Minute in Führung.

Nur fünf Minuten später folgte der zweite Treffer - dieses Mal im Fokus: HSV-Neuzugang Dennis Hadzikadunic, der die Kugel bei seinem Rothosen-Debüt nach einer Hereingabe von rechts unglücklich ins eigene Tor bugsierte (13.).

Die Hanseaten wirkten insbesondere in der Defensive extrem ungeordnet, was sich auch in der 23. Minute bemerkbar machte: Amankwah Forson konnte das Leder ungestört annehmen und aus rund 17 Metern zum 0:3 in den Winkel schlenzen.

Der einzige Lichtblick für die Elf von Coach Tim Walter (47) war der Treffer zum 1:3 durch Neuzugang Immanuel Pherai, der nach einem Fehlpass von Forson trocken vollstreckte (30.).