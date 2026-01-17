HSV lässt Nationalspieler ziehen: Hierhin verschlägt es Anssi Suhonen

Hamburg - Es ist offiziell: Nach insgesamt neun Jahren lässt der HSV Mittelfeldspieler Anssi Suhonen (25) ziehen. Der finnische Nationalspieler wechselt zum dänischen Traditionsklub Odense BK.

Anssi Suhonen (25, l.) verlässt den HSV nach neun Jahren und wechselt zu Odense BK. © WITTERS

Suhonen war als 16-Jähriger aus seiner Heimat nach Hamburg gekommen und hatte als Internatsspieler alle Mannschaften ab der U17 durchlaufen, ehe ihm im 2021 der Sprung zu den Profis gelang.

Seitdem wurde er zweimal verliehen, zum SSV Jahn Regensburg und zu Östers IF, da ihm der Durchbruch im Volkspark nie so richtig gelingen wollte. Trotzdem kann Suhonen auf 52 Einsätze in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal zurückblicken (zwei Tore/fünf Vorlagen).

"Anssi ist ein Spieler, der immer alles gibt und sein Herz auf dem Platz lässt. Mit dieser Art werden wir ihn immer in bester Erinnerung behalten. Auf seinem weiteren Weg wünschen wir ihm viel Erfolg und vor allem Gesundheit", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41).

Suhonen selbst verdeutlichte: "Der HSV hat sich in den knapp zehn Jahren zu meinem zweiten Zuhause entwickelt. Hier habe ich meine ersten Schritte im Profifußball gesammelt und durfte ganz viele Erfahrungen sammeln (...). Die Zeit beim HSV werde ich immer als einen prägenden Abschnitt meiner Karriere in Erinnerung behalten."