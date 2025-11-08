HSV mit Last-Minute-Tor gegen den BVB! Diekmeier rührt Stadion zu Tränen
Hamburg - Gänsehaut im Volkspark! Der HSV und Borussia Dortmund lieferten sich einen harten Kampf, bei dem sich die Rothosen in der Nachspielzeit mit dem 1:1-Ausgleich belohnten - zuvor war das Sportliche in den Hintergrund gerückt.
Richtig emotional wurde es schon vor Anpfiff der Partie, die im Zeichen der Krebsvorsorge stand: Der Ex-Hamburger Dennis Diekmeier sprach über die schwere Erkrankung seiner Tochter Delani (14), die aktuell um ihr Leben kämpft.
Der Ex-Profi musste das Gespräch mit Tränen in den Augen vorzeitig abbrechen, ehe er ein von der Mannschaft unterschriebenes Trikot mit Delanis Namen überreicht bekam. Anschließend wurde er unter anderem von Ex-Nationalspieler René Adler, innig umarmt, der auf Tribüne saß.
Von den Rängen gab es lautstarken Applaus, zudem war in der Nordkurve ein großes, aufmunterndes Banner zu sehen: "Viel Kraft an Familie Diekmeier. Niemals aufgeben, Delani!"
Als wenig später der Ball rollte, übernahm sogleich der BVB die Initiative. Abgesehen von einem Abschluss von Daniel Svensson (6. Minute) kam dabei aber nicht wirklich was bei rum.
Die Hanseaten wiederum brauchten einige Zeit, um mutiger zu werden, hielten dann aber gut dagegen. Durch einen Latten-Kopfball von Nicolas Capaldo (40.) hatten sie sogar die beste Chance der ersten Hälfte.
HSV gegen Borussia Dortmund: Königsdörffer kontert Chukwuemeka
Der zweite Abschnitt begann erst mal mit einer Verletzungspause: Nico Schlotterbeck wurde von Jordan Torunarigha mit gestrecktem Bein erwischt und musste minutenlang behandelt werden. Der Hamburger sah nicht einmal Gelb.
Als die Partie endlich wieder lief, schlug Schwarz-Gelb zu: Carney Chukwuemeka traf im Anschluss an eine Ecke sehenswert aus der Drehung, HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes war ohne Abwehrchance (64.).
Vieles sprach nun für einen Auswärtssieg der Kovac-Elf, doch die Rothosen gaben nicht auf: Der eingewechselte Robert Glatzel vergab eine dicke Möglichkeit zum Ausgleich (76.).
In den Schlussminuten versuchten die Gastgeber noch einmal alles - und trafen tatsächlich noch zum Ausgleich! In der siebten Minute der Nachspielzeit schraubte sich Ransford Königsdörffer hoch und nickte zum 1:1 ein. Der Volkspark explodierte, kurz darauf war Schluss.
Erstmeldung: 16.25 Uhr: Zuletzt aktualisiert: 17.33 Uhr
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und Borussia Dortmund
Bundesliga, 10. Spieltag
Hamburger SV - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)
Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Capaldo (89. Baldé), L. Vuskovic, Torunarigha (89. Ramos) - Gocholeishvili (74. Mikelbrencis), Lokonga, Remberg, Muheim - Philippe (74. Glatzel), Poulsen (62. Königsdörffer), Dompé
Aufstellung BVB: Kobel - Anton, Can, N. Schlotterbeck - Ryerson, P. Groß (90.+3 Sabitzer), Bellingham, Svensson (90.+3 Anselmino), Chukwuemeka (82. Nmecha), Beier (65. Adeyemi) - Guirassy
Schiedsrichter: Tobias Reichel (Sindelfingen)
Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Chukwuemeka (64.), 1:1 Königsdörffer (90.+7)
Gelbe Karten: Poulsen (3) / Adeyemi (2)
Titelfoto: Fotomontage: WITTERS