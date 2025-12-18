HSV mit Personalsorgen gegen Frankfurt: Polzin setzt auf Volkspark-Effekt

Hamburg - Der Volkspark schmeißt sich ein letztes Mal in diesem Jahr in Schale. Zum Jahresabschluss bekommt es der HSV am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Champions-League-Klub zu tun: Eintracht Frankfurt schaut vorbei.

HSV-Coach Merlin Polzin (35) will das Kalenderjahr mit seiner Mannschaft erfolgreich abschließen. Mit Eintracht Frankfurt wartet allerdings ein harter Brocken. © WITTERS

In der Pressekonferenz am Donnerstag schwärmte Coach Merlin Polzin (35) in den höchsten Tönen von der SGE: "Das ist eine Mannschaft mit vielen aktuellen und ehemaligen Nationalspielern, die vor zwei Wochen gegen Barcelona konkurrenzfähig war."

Die Eintracht gehöre in jedem Fall "zur oberen Spitze der Bundesliga", urteilte der 35-Jährige, der anmerkte: "Wir kommen aus ganz anderen Gefilden. Wir müssen am Samstag über die 100 Prozent gehen und dürfen uns keine Pause erlauben."

Eine besondere Rolle komme dabei - erneut - auf den Volkspark und die Zuschauer zu: "Das ist eine Grundvoraussetzung für uns, um das Spiel als Sieger zu beenden. Wir wissen, welche Qualität unsere Fans haben", unterstrich Polzin.

Allerdings werden auch die traditionell lautstarken Frankfurt-Fans für ordentlich Stimmung sorgen: Die Hessen reisen mit mehreren Tausend Anhängern an, der Volkspark ist selbstverständlich ausverkauft.