HSV mit Personalsorgen gegen Frankfurt: Polzin setzt auf Volkspark-Effekt
Hamburg - Der Volkspark schmeißt sich ein letztes Mal in diesem Jahr in Schale. Zum Jahresabschluss bekommt es der HSV am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Champions-League-Klub zu tun: Eintracht Frankfurt schaut vorbei.
In der Pressekonferenz am Donnerstag schwärmte Coach Merlin Polzin (35) in den höchsten Tönen von der SGE: "Das ist eine Mannschaft mit vielen aktuellen und ehemaligen Nationalspielern, die vor zwei Wochen gegen Barcelona konkurrenzfähig war."
Die Eintracht gehöre in jedem Fall "zur oberen Spitze der Bundesliga", urteilte der 35-Jährige, der anmerkte: "Wir kommen aus ganz anderen Gefilden. Wir müssen am Samstag über die 100 Prozent gehen und dürfen uns keine Pause erlauben."
Eine besondere Rolle komme dabei - erneut - auf den Volkspark und die Zuschauer zu: "Das ist eine Grundvoraussetzung für uns, um das Spiel als Sieger zu beenden. Wir wissen, welche Qualität unsere Fans haben", unterstrich Polzin.
Allerdings werden auch die traditionell lautstarken Frankfurt-Fans für ordentlich Stimmung sorgen: Die Hessen reisen mit mehreren Tausend Anhängern an, der Volkspark ist selbstverständlich ausverkauft.
HSV gegen Frankfurt ohne Dompé und Poulsen, Vieira und Ramos fraglich
Was beim HSV allerdings ein wenig auf die Stimmung drückt, ist die Personalsituation: Wie Polzin erklärte, wird Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (30) aufgrund seiner Achillessehnenprobleme ausfallen.
Das gilt auch für den erneut verletzten Yussuf Poulsen (30). Fraglich sind darüber hinaus Fábio Vieira (25) und Guilherme Ramos (28), die erkrankt sind und kaum oder gar nicht trainiert haben.
"Die Liste ist leider ein wenig länger. Aber das ist für jeden Einzelnen die Chance, zu zeigen, was in ihm und in der Mannschaft steckt", nahm Polzin die fitten Spieler für Samstag in die Pflicht.
Titelfoto: WITTERS