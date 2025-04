HSV muss herben Rückschlag hinnehmen: "Extrem enttäuschend"

Diese Bilder sprechen Bände: Nach der Heimpleite gegen Eintracht Braunschweig war die Enttäuschung bei den HSV-Profis groß. © IMAGO/Lobeca

"Wir haben ganz klar auf die Fresse bekommen. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Ich glaube, wir waren einfach nicht mutig genug, nicht im Spiel mit dem Ball und auch nicht gegen den Ball. Wir haben verdient verloren", analysierte Daniel Elfadli (28) knallhart.

Auch Coach Merlin Polzin (34) wurde deutlich: "Was mich am meisten nervt, ist, dass wir es nicht geschafft haben, unseren Fußball auf den Platz zu bringen. Wir haben keine Verbindung zueinander hergestellt. Das ist extrem enttäuschend, gerade hier zu Hause."

Vor allem in der ersten Hälfte ließen die Hamburger vieles von dem vermissen, was sie zuletzt ausgezeichnet hatte. "Unser Pressing war nicht so griffig wie sonst. Das ist eigentlich eine Riesenstärke von uns", urteilte Doppeltorschütze Davie Selke (30) treffend.

Ransford Königsdörffer (23) sah es ähnlich: "Braunschweig war sehr griffig, wir waren in der ein oder anderen Situation nicht wach genug. Außerdem hat Braunschweig die Chancen besser zu Ende gespielt als wir."