Nach zwölf Jahren beim HSV! So emotional verabschiedet sich Stephan Ambrosius

Am Montag herrschte schließlich Klarheit, der HSV hatte das Aus des Eigengewächses verkündet. Am Mittwoch wandte sich der 25-Jährige, der im Alter von 13 Jahren 2012 vom FC St. Pauli in die Jugend der Rothosen kam, auf Instagram an die Fans.

"Liebe HSV-Familie, nach zwölf Jahren beim Hamburger SV habe ich mich entschieden, den Verein zu verlassen. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn der HSV war für mich mehr als nur ein Verein", startete Ambrosius seinen Abschiedsbeitrag. "Diese Jahre waren geprägt von Höhen und Tiefen, von großartigen Momenten und auch schwierigen Zeiten."

Auch wenn es für den gebürtigen Hamburger, der immerhin 49 Pflichtspiele für die Profis absolvierte, nicht immer einfach war, bedankte er sich für die Erfahrungen und die Unterstützung, die er über all die Jahre erfahren durfte.

"Ein besonderer Dank gilt auch den Mitarbeitern des Vereins, die immer hinter den Kulissen dafür gesorgt haben, dass wir Spieler uns auf das Wesentliche konzentrieren konnten. Ihr Engagement und eure Hingabe haben mir sehr geholfen und werden mir immer in Erinnerung bleiben", erklärte er weiter.