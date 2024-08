HSV-Pleite bei 96: Chancenwucher und ein ganz schwacher Schonlau

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) war mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft gegen Hannover 96 alles andere als zufrieden. © WITTERS

Besonders den vergebenen Möglichkeiten im zweiten Abschnitt trauerten die Hanseaten hinterher: "Wir hatten genug Chancen, um hier zu gewinnen. Wir müssen einfach effizienter sein, um als Sieger vom Platz zu gehen", kritisierte Miro Muheim (26).

Coach Steffen Baumgart (52) schlug in dieselbe Kerbe: "Wir haben es sehr gut verteidigt, hatten aber nicht die Sauberkeit in der Offensive. Wir müssen unsere Möglichkeiten im Umschaltspiel besser nutzen und die Tore machen."

Zwar hatte 96 deutlich weniger hochkarätige Chancen, sie nutzten die eine große Gelegenheit per Elfmeter durch Jessic Ngankam (24) aber eiskalt aus. "Ob das Ergebnis gerecht oder nicht gerecht ist, interessiert am Ende keinen", brachte es Baumgart auf den Punkt.

Unglücksrabe bei der entscheidenden Szene war HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (30), der Ngankam in der 47. Minute im Strafraum ungestüm zu Fall brachte. "Ich treffe ihn am Bein. Der Junge ist clever und weiß, dass er dann fallen kann. Der Pfiff ist okay."

Bereits in Hälfte eins hatte Schonlau kurzzeitig im Mittelpunkt gestanden: Abseits des Balles hatte der Verteidiger den späteren Torschützen ohne erkennbaren Grund umgeschubst, dafür völlig zu Recht die Gelbe Karte gesehen - was sich noch rächen sollte ...