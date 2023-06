HSV reist für Trainingslager nach Österreich: Zwei Testspiele geplant

Hamburg - Der erste Schritt in Richtung Aufstieg? Der HSV wird im Rahmen der Saison-Vorbereitung erneut ein Trainingslager in Österreich abhalten.

HSV-Coach Tim Walter (47, 2.v.r.) wird mit seiner Mannschaft im Rahmen der Saison-Vorbereitung ein Trainingslager in Kitzbühel abhalten. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Wie der Verein am Montag mitteilte, schlagen die Hanseaten ihre Zelte vom 6. bis 15. Juli in Kitzbühel auf. Die Rothosen residieren dabei im Kitzhof, während im rund zehn Kilometer entfernten St. Johann trainiert werden soll.

Bereits 2019 hatten die Hamburger in der Wintersport-Hochburg im Bundesland Tirol den Grundstein für die anschließende Zweitliga-Saison gelegt. Anders als damals soll am Ende der kommenden Spielzeit aber endlich der Aufstieg in die Bundesliga gelingen.

Innerhalb des Trainingslagers werden die Schützlinge von Coach Tim Walter (47) zudem zwei Testspiele absolvieren. Die Gegner sowie die Orte stehen allerdings noch nicht fest.

Der HSV hofft trotz der Kurzfristigkeit darauf, dass wieder einige Anhänger den Weg ins Trainingslager auf sich nehmen, um die Mannschaft zu unterstützen. Interessierte können sich demnach per Mail an fankultur@hsv.de wenden.