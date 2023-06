HSV-Zukunft mit Coach Walter - Vorstand Boldt: "Selbstverständlich geht es weiter"

Sonny Kittel (30) hat sich in den vergangenen Wochen beim HSV noch einmal in den Fokus gespielt - und sich zu einem möglichen Verbleib nun vielsagend geäußert. © Marcus Brandt/dpa

So müssen die Rothosen nun also in eine sechste Zweitliga-Saison, in der es trotz der namhaften Konkurrenz um die Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 und Hertha BSC nur ein Ziel geben kann.

An vorderster Front dabei sein wird auch Walter, dem Boldt demonstrativ den Rücken stärkte: "Selbstverständlich geht es weiter mit dem Trainer", unterstrich der 41-jährige Funktionär.

Der Coach selbst äußerte sich ähnlich positiv zu einer gemeinsamen Zukunft, bekräftigte: "Wir haben Potenziale, die wir noch freischöpfen können. Das wollen wir angehen."

Neben Walter könnte auch Sonny Kittel (30) bei einem erneuten Anlauf mit von der Partie sein. Zuletzt gab es Gerüchte, dass der Edeltechniker seinen Vertrag doch noch einmal verlängern könnte.

Der gebürtige Gießener selbst äußerte sich nach der Relegations-Niederlage vielsagend. Kittel erklärte: "Gesprochen haben wir noch nicht wirklich. Jeder weiß, dass ich mich hier wohlfühle" - ein feststehender Abschied klingt in jedem Fall anders ...