HSV-Schock kurz nach dem Aufstieg? Ludovit Reis offenbar mit Topklub einig

Alles in Kürze

HSV-Aufstiegsheld Ludovit Reis (24) soll sich für einen Abschied aus Hamburg entschieden haben. © WITTERS

Wie BILD berichtet, soll der Niederländer die Entscheidung getroffen haben, die Rothosen nach vier Jahren zu verlassen. Sportvorstand Stefan Kuntz (62) sei in einem persönlichen Gespräch bereits informiert worden.

Auch Reis' neuer Klub soll bereits feststehen: Der 24-Jährige habe sich mit dem belgischen Topklub FC Brügge auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Die Belgier sollen dem HSV zudem ein erstes Angebot in Höhe von rund drei Millionen Euro unterbreitet haben.

Reis' Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger läuft noch bis 2026. Dementsprechend wäre es für die Hanseaten in diesem Sommer die letzte Gelegenheit, mit dem Mittelfeldakteur noch ordentlich Geld zu verdienen.

Sportlich würde ein Abgang des Niederländers allerdings richtig schmerzen. Zwar hatte Reis in seinen vier Jahren beim HSV auch einige Leistungsdellen, wenn er topfit war, gehörte er aber zu den absoluten Leistungsträgern - so auch in der jüngsten Aufstiegssaison.