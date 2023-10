HSV-Sechser Jonas Meffert trifft nach 20 Monaten wieder: "Ball kam perfekt zu mir"

Hamburg - Ein Treffer in 84 Pflichtspielen für den HSV : Sechser Jonas Meffert (29) war vor dem 2:0-Heimsieg gegen Greuther Fürth nicht gerade für seine Torjägerqualitäten bekannt.

Zuletzt hatte der ehemalige Kieler am 27. Februar 2022 für den HSV getroffen: Im Nordderby gegen Werder Bremen erzielte er das zwischenzeitliche 1:1, das Spiel ging schließlich allerdings mit 2:3 verloren.

Die Bude war dabei nicht nur Benes' fünfte Vorlage in dieser Saison, sondern auch Mefferts erster Treffer seit rund 20 (!) Monaten.

Am Samstagmittag bewies der Mittelfeldspieler im verregneten Volksparkstadion allerdings durchaus Torinstinkt. Es lief die 16. Minute, als der 29-Jährige das Stadion mit seinem Treffer zum 1:0 zum Beben brachte.

Am vergangenen Samstag war alles anders, die Rothosen sicherten sich gegen Fürth den fünften Heimsieg in dieser Spielzeit - trotz der beiden Verletzungsrückschläge in der Anfangsphase.

"Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie wir dem getrotzt haben. Wir haben weitergemacht und zu den richtigen Zeitpunkten die Tore erzielt, was unserem Selbstbewusstsein zusätzlich geholfen und dann auch die Räume geöffnet hat", analysierte Meffert.

Die sich bietenden Kontersituationen habe die Mannschaft auch "gut ausgespielt", nur der letzte Pass oder der Torschuss sei nicht immer geglückt - anders als in der 16. Minute.