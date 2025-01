HSV: Sport-Vorstand Kuntz entscheidet über Zukunft von Leistungsträgern

Sport-Vorstand Stefan Kuntz (62) muss beim HSV den Kader für die kommende Saison planen. © WITTERS

Nach der laufenden Saison laufen im Volkspark nach derzeitigen Stand nur die Verträge von Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (29) und Angreifer Davie Selke (29) aus. Beide sind für den HSV von enormer Bedeutung, wissen aber auch, dass sie mit ihren 29 Jahren vor einer wichtigen Entscheidung stehen.

Dompe wandelt oftmals zwischen Genie und Wahnsinn, kann aber den Unterschied ausmachen. Beide Seiten sollen auch an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sein, doch wedeln größere Vereine - und vor allem höherklassige Teams - mit den Geldscheinen, wird der Franzose kaum zu halten sein.

Bei Selke ist die Situation ähnlich. In Abwesenheit von Top-Torjäger Robert Glatzel ist der 29-Jährige umso wichtiger für das Team und geht nicht nur mit seinen Toren vorneweg. Auch hier ist es so, dass Spieler und Verein sich eine weitere Zukunft vorstellen können. Trifft Selke aber weiterhin so konstant und schafft der HSV den Aufstieg erneut nicht, dürften sich die Wege im Sommer trennen.

Dazu kommt noch die Zukunft der Leihspieler Adam Karabec (21), Marco Richter (27) und Dennis Hadzikadunic. Vor allem bei einem Duo ist noch Luft nach oben.