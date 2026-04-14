HSV startet in die Nordderby-Woche: Polzin freut sich auf Thioune und bangt um Vuskovic

Hamburg - Kein Spiel wie jedes andere: Der HSV ist am Dienstag mit der ersten und einzigen öffentlichen Trainingseinheit der Woche in die Vorbereitung auf das Nordderby gegen Werder Bremen (Samstag/15.30 Uhr) gestartet.

Der HSV hat am Dienstag die Vorbereitung auf das Nordderby gegen Werder Bremen aufgenommen. © TAG24/Bastian Küsel-Kanbach

Bei strahlendem Sonnenschein absolvierten die Rothosen im Volkspark eine knackige 60-minütige Einheit, die von rund 120 Fans aufmerksam verfolgt wurde. Neben einer Passübung, bei der es um Schnelligkeit ging, stand eine Spielform mit drei Teams auf drei Tore im Mittelpunkt.

Während Albert Sambi Lokonga (26, Oberschenkelprobleme) und Jean-Luc Dompé (30, Fußprobleme) auf einem Nebenplatz individuell trainierten, war Abwehr-Juwel Luka Vuskovic (19, Knieprellung) überhaupt nicht zu sehen.

Chefcoach Merlin Polzin (35) erklärte nach der Einheit in einer Medienrunde, dass es für den Kroaten bis Samstag eng werde. "Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Wir werden alles versuchen, auch er versucht alles. Wir wollen aber auch kein Risiko eingehen und müssen eine vernünftige Entscheidung treffen", betonte der 35-Jährige.

Bei Lokonga wiederum gehe er davon aus, dass dieser im Kader stehen werde - womöglich sogar in der Startelf. In dieser dürfte auch wieder Nicolas Capaldo (27) auflaufen, der nach seinem Kurzeinsatz gegen den VfB Stuttgart keine Probleme gehabt habe.