HSV-Takeover in Hoffenheim: Fans sorgen für "gefühltes Heimspiel"

Hamburg - Verrückt! Wenn der HSV am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim gastiert, wird es sich für die Rothosen nicht wirklich wie ein Auswärtsspiel anfühlen.

Der HSV reist am Samstag laut eigenen Angaben mit 12.000 bis 15.000 Fans zum Auswärtsspiel nach Sinsheim. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie Pressesprecher Philipp Langer auf der Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte, werden 12.000 bis 15.000 HSV-Fans mit nach Sinsheim reisen. Coach Merlin Polzin (35) sprach in diesem Zuge von einem "gefühlten Heimspiel".

Wie wichtig der Fan-Support für die Hanseaten ist, zeigt der Umstand, dass sie 13 ihrer 15 Punkte im heimischen Volkspark holten. Die mickrigen zwei Zähler in der Fremde bedeuten gleichzeitig Platz 18 in der Auswärtstabelle.



Polzin nahm sich und seine Spieler deshalb in die Pflicht: "Uns war klar, dass wir unser Volksparkstadion in der Bundesliga als Festung brauchen. Trotzdem ist der Auftrag an mich und die Mannschaft, dass wir auswärts nichts nur hinfahren, um die Stadien zu besichtigen, sondern um erfolgreich zu sein."

Dass nun eine derart hohe Zahl an HSV-Unterstützern in der PreZero-Arena dabei sein wird, nahm der 35-Jährige gleichwohl als "gutes Omen" gerne mit.