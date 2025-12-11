HSV-Takeover in Hoffenheim: Fans sorgen für "gefühltes Heimspiel"
Hamburg - Verrückt! Wenn der HSV am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim gastiert, wird es sich für die Rothosen nicht wirklich wie ein Auswärtsspiel anfühlen.
Wie Pressesprecher Philipp Langer auf der Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte, werden 12.000 bis 15.000 HSV-Fans mit nach Sinsheim reisen. Coach Merlin Polzin (35) sprach in diesem Zuge von einem "gefühlten Heimspiel".
Wie wichtig der Fan-Support für die Hanseaten ist, zeigt der Umstand, dass sie 13 ihrer 15 Punkte im heimischen Volkspark holten. Die mickrigen zwei Zähler in der Fremde bedeuten gleichzeitig Platz 18 in der Auswärtstabelle.
Polzin nahm sich und seine Spieler deshalb in die Pflicht: "Uns war klar, dass wir unser Volksparkstadion in der Bundesliga als Festung brauchen. Trotzdem ist der Auftrag an mich und die Mannschaft, dass wir auswärts nichts nur hinfahren, um die Stadien zu besichtigen, sondern um erfolgreich zu sein."
Dass nun eine derart hohe Zahl an HSV-Unterstützern in der PreZero-Arena dabei sein wird, nahm der 35-Jährige gleichwohl als "gutes Omen" gerne mit.
HSV gegen Hoffenheim: Remberg fehlt gesperrt, Elfadli ist zurück im Kader
Mit der TSG warte auf sein Team allerdings eine "Mannschaft mit sehr viel Potenzial, sehr viel Spielstärke und vielen überzeugenden Auftritten" in dieser Spielzeit, mahnte der Aufstiegstrainer.
Umso bitterer, dass die Hamburger gegen Hoffenheim auf Nicolai Remberg (25) verzichten müssen. Der Dauerbrenner, der in dieser Saison noch keine Minute verpasst hat, fehlt aufgrund einer Gelbsperre.
Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Immanuel Pherai (24), der jüngst Vater geworden ist und deshalb mehrere Trainingseinheiten verpasst hat.
Daniel Elfadli (28) ist hingegen wieder fit für den Kader.
