HSV-Trainer Baumgart muss auf Quartett verzichten: "Situation nicht einfach"

HSV-Trainer Steffen Baumgart (52) muss gegen Wehen Wiesbaden auf vier Spieler verzichten. © Christian Charisius/dpa

"Am Ende muss eine andere Leistung her", sagte Baumgart (52) vor dem Spiel gegen Wehen Wiesbaden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). "Es muss eine Leistung her, dass alle im Stadion sehen, dass wir mit aller Macht gewinnen wollen."

Die Hamburger hatten unter Baumgart das erste Spiel gegen die SV Elversberg mit 1:0 gewonnen. Anschließend folgten gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück (1:2) und bei Fortuna Düsseldorf (0:2) zwei Niederlagen. "Wir haben alle erkannt, dass die Situation nicht einfach ist. Wir haben ein klares Ziel ausgegeben, dem hängen wir im Moment hinterher", sagte Baumgart.

In der Tabelle stand der HSV vor den Freitag-Spielen mit 41 Zählern weiter auf dem dritten Tabellenplatz, Holstein Kiel ist mit 46 Punkten auf Rang zwei bereits außerhalb der direkten Schlagdistanz, Lokalrivale FC St. Pauli führt mit 51 Punkten die Tabelle deutlich an.