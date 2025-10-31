HSV-Trainer Polzin will Kölner Wucht im Keim ersticken

Hamburg - Der Hamburger SV kann im Duell der Aufsteiger nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Warmed Omari (25) fällt für die Partie beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wegen seines Außenbandrisses aus.

HSV-Trainer Merlin Polzin (34) freut sich auf das Duell gegen Mit-Aufsteiger 1. FC Köln. © Tom Weller/dpa

Dafür stehen Nicolás Capaldo (27), der zuletzt über Wadenprobleme klagte, und Jean-Luc Dompé (30) nach seiner Pause im DFB-Pokalspiel in Heidenheim wieder zur Verfügung.

Die Norddeutschen wollen im Rheinland Wiedergutmachung für die völlig unnötige Niederlage gegen den VfL Wolfsburg vor einer Woche leisten. Allerdings weiß HSV-Coach Merlin Polzin (34), dass eine schwere Aufgabe auf sein Team im ausverkauften Kölner Stadion wartet.

"Wir müssen die Wucht, die im Stadion entstehen kann, im Keim ersticken und es dann zu einem guten Nachmittag für uns machen", sagte der Hamburger Trainer.

In der vergangenen Saison konnte der HSV beide Duelle mit den Kölnern für sich entscheiden. Dennoch sicherte sich der FC am Ende die Meisterschaft in der Zweiten Liga vor den Hamburgern.