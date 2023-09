HSV-Trainer Walter findet nach Sieg das Haar in der Suppe: "Müssen das 3:0 nachlegen"

Hamburg - Es war von vorne bis hinten eine starke Leistung! Der Hamburger SV hat das erwartet schwere Spiel gegen Hansa Rostock am Sonntagnachmittag souverän mit 2:0 (1:0) gewonnen. Grundlage dafür waren zwei Treffer zu einem jeweils psychologisch günstigen Zeitpunkt.

Der HSV feierte ausgelassen den vierten Sieg im fünften Saisonspiel. © Christian Charisius/dpa

Von Beginn an und abgesehen von der rund dreiminütigen Spielunterbrechung durch Hansa-Chaoten hatte der HSV von Anfang klar gemacht, dass diese Partie nur einen Sieger haben wird. "Rostock ist kompakt und verteidigt brutal intensiv", erklärte Trainer Tim Walter (47) nach der Partie. "Es war klar, dass wir geduldig bleiben müssen und den Gegner auseinanderspielen müssen."

Dies gelang in den ersten 45 Minuten nur selten. Die Rothosen hatten die Begegnung zwar fest im Griff, bis auf einige wenige Chancen strahlten sie aber kaum Torgefahr aus.

Und so konnte sich der HSV am Ende bei den Gäste-Fans für die fünfminütige Nachspielzeit bedanken, in der Ludovit Reis (23) den Führungstreffer erzielen konnte.

Nach einem Ballgewinn am eigenen Sechszehner nahm der Hamburger Zug Fahrt auf und konterte Hansa eiskalt aus. "Das haben wir gut gemacht", gab Walter zu. Am Ende der Kette erzielte Reis seinen ersten Saisontreffer.