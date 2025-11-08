HSV und BVB liefern sich Fight, Diekmeier rührt Stadion zu Tränen

Hamburg - Gänsehaut im Volkspark! Der HSV und Borussia Dortmund liefern sich einen harten Kampf, nach rund einer Stunde steht es 0:0 - doch das Sportliche rückte früh in den Hintergrund.

Ex-HSVer Dennis Diekmeier sprach vor dem Anpfiff über die schwere Krebserkrankung seiner Tochter Delani (14). © WITTERS

Richtig emotional wurde es schon vor Anpfiff der Partie, die im Zeichen der Krebsvorsorge stand: Der Ex-Hamburger Dennis Diekmeier sprach über die schwere Erkrankung seiner Tochter Delani (14), die aktuell um ihr Leben kämpft.

Der Ex-Profi musste das Gespräch mit Tränen in den Augen vorzeitig abbrechen, ehe er ein von der Mannschaft unterschriebenes Trikot mit Delanis Namen überreicht bekam. Anschließend wurde er unter anderem von Ex-Nationalspieler René Adler, der auf Tribüne saß, innig umarmt.

Von den Rängen gab es lautstarken Applaus, zudem war in der Nordkurve ein großes, aufmunterndes Banner zu sehen: "Viel Kraft an Familie Diekmeier. Niemals aufgeben, Delani!"



Als wenig später der Ball rollte, übernahm sogleich der BVB die Initiative. Abgesehen von einem Abschluss von Daniel Svensson (6. Minute) kam dabei aber nicht wirklich was bei rum.