HSV: Ransford Königsdörffer köpft sich gegen den BVB den Frust von der Seele

Hamburg - Ausgerechnet er! Ransford Königsdörffer (24) köpfte sich beim Last-Minute-Remis des HSV gegen Borussia Dortmund den ganzen Frust der bisherigen Saison von der Seele.

Eine klare Nachricht: HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer (24) fordert seine Kritiker nach dem Last-Minute-Treffer gegen den BVB zum Schweigen auf. © WITTERS

Vor dem Spiel hatte der Angreifer, der zuvor in jeder Partie in der Startelf gestanden hatte, ordentlich Kritik abbekommen - angesichts von null Torbeteiligungen nicht verwunderlich. Nicht wenige hatten gefordert, dass "Ransi" auf der Bank Platz nehmen müsse.

Und tatsächlich: Erstmals in dieser Spielzeit lief der gebürtige Berliner nicht von Anfang an auf, sondern kam erst in der 62. Minute für den ausgepowerten Yussuf Poulsen (31) in die Partie. Zunächst agierte der Angreifer wieder unglücklich - dann kam die Nachspielzeit.

In der allerletzten Minute schraubte sich Königsdörffer nach einer Flanke von Miro Muheim (27) unwiderstehlich hoch und nickte die Kugel unhaltbar zum 1:1 ins lange Eck. Die Zuschauer eskalierten, während der Torschütze seine ganze Freude herausschrie.

"Der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten", kommentierte HSV-Coach Merlin Polzin (35) mit Blick auf Königsdörffer und den Umstand, dass der 24-Jährige endlich seinen ersten Treffer erzielt hatte, kaum dass er aus der Startelf geflogen war.