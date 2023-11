HSV-Verteidiger Gui Ramos trifft und lässt sich auch von Turban nicht stoppen

Nach einer Flanke von Jean-Luc Dompé (28) war der Abwehrspieler energisch zum Ball gegangen und hatte die Kugel mit viel Druck per Kopf zur 1:0-Führung in den Kasten der Eintracht gewuchtet.

Dass sich der 26-Jährige trotz der Verletzung in jeden Zweikampf und jeden Kopfball warf, war bezeichnend für seine Leistung, die er bereits in der 25. Minute durch seinen ersten Treffer für die Hanseaten gekrönt hatte.

Nachdem der Portugiese und Gäste-Stürmer Johan Gomez (22) in der 80. Minute bei einem Luftduell mit den Köpfen zusammengestoßen waren, mussten beide mehrere Minuten behandelt werden.

So glücklich der Verteidiger mit seinem Debüt-Treffer war, so unglücklich war er mit der Teamleistung in der zweiten Halbzeit. "Wir haben es unnötig spannend gemacht", erklärte "Gui".

Zwar habe man "den Sieg über die Zeit gebracht", im anstehenden Stadtderby gegen den FC St. Pauli dürfe man sich in der kommenden Woche aber keine derartigen Nachlässigkeiten leisten.

"Am nächsten Freitag erwartet uns ein besonderes Spiel mit einer Menge Emotionen. Wir müssen fokussiert sein, unseren Job zu erledigen", nahm Ramos seine Mitspieler in die Pflicht.