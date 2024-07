HSV-Verteidiger Hadzikadunic gesteht: Bei Walter-Verbleib wäre er gegangen

Hamburg/Schneverdingen - "Ich kann es auf Deutsch probieren. Wenn ich es auf Deutsch nicht schaffe, dann Englisch", erklärt Dennis Hadzikadunic (25), als er im Teamhotel des HSV in Schneverdingen die wartende Presse, darunter TAG24 , begrüßt.

HSV-Verteidiger Dennis Hadzikadunic (25, l.) nahm sich am Donnerstagmittag Zeit, um die Fragen der Presse zu beantworten. © TAG24/Bastian Küsel

In den dann folgenden 15 Minuten beweist der Abwehrspieler sein beeindruckendes Sprachtalent. So muss er nur selten ins Englische wechseln, um die zahlreichen Fragen der Runde zu beantworten. Schwedisch, Bosnisch, Spanisch und Russisch kann er ganz nebenbei auch noch.

In seinem ersten Jahr in Hamburg habe er eine Deutschlehrerin gehabt, die er irgendwann aber nicht mehr gebraucht habe, berichtet der 25-Jährige. Der ständige Austausch mit seinen Mitspielern auf dem Platz habe ihm eh am meisten geholfen.

Wie gut, dass es diesen in der kommenden Saison wieder geben wird. Am Montag hatten die Rothosen bekannt gegeben, den Verteidiger für ein weiteres Jahr auszuleihen. Seinen Vertrag beim FK Rostov kann er wegen des Ukraines-Krieges für weitere zwölf Monate aussetzen.

"Ich bin mehr als glücklich, beim HSV zu bleiben. Ich liebe den Verein, die Fans, das Stadion. Und Hamburg ist eine geile Stadt zum Leben", verdeutlicht "Hadzi". Erst Mitte vergangener Woche sei der Klub nach Gesprächen mit seinem Berater auf ihn zugekommen.



Dass sein Verbleib ganz viel mit Coach Steffen Baumgart (52) zu tun hat, daraus macht der 25-Jährige keinen Hehl. "Wir spielen einen Fußball, der zu mir passt und bei dem ich meine Qualitäten einbringen kann. Viel besser als vorher."