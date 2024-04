HSV-Verteidiger Miro Muheim bewirbt sich erneut für das "Tor des Monats"

Hamburg - Dieser linke Fuß ist in der gesamten 2. Bundesliga gefürchtet: Miro Muheim (26) glänzte beim 1:1 des HSV gegen Greuther Fürth wieder einmal mit einem herausragenden Distanzschuss.

HSV-Verteidiger Miro Muheim (26, l.) erzielte gegen Greuther Fürth mal wieder ein Traumtor für die Rothosen. © Heiko Becker/dpa

In der 56. Minute bekam der Schweizer nach einer Ecke im halbrechten Rückraum den Ball, nahm Maß und zirkelte die Kugel aus rund 25 Metern genau in den Winkel - ein Treffer Marke "Tor des Monats".

Für den Linksverteidiger war es bereits die fünfte Bude in dieser Saison. Damit ist der 26-Jährige hinter Robert Glatzel (30) und Laszlo Benes (26) der drittbeste Torschütze der Rothosen in dieser Spielzeit. Dazu kommen drei Vorlagen.

Was ein Armutszeugnis für alle Offensivakteure der Hanseaten ist, unterstreicht, wie wertvoll Muheim mittlerweile für den HSV ist. Defensiv hat er sich in seinem zweiten Jahr in Hamburg deutlich verbessert, offensiv liefert er richtig ab.

Und: Alle seine fünf Saisontore waren wichtig! Zweimal traf der Linksfuß zum Ausgleich und dem gleichzeitigen Endstand, die vergangenen dreimal erzielte Muheim jeweils das 1:0. Starke Zahlen.

Dass der Verteidiger nach dem Spiel am Sonntag trotzdem keine Luftsprünge machte, lag daran, dass Fürths Jomaine Consbruch (22) in der 77. Minute auch noch ein Traumtor gelang.